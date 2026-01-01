Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Home / Courses

Donauwoerth-Gut Lederstatt Golf Club - 4-hole Course

0
1440x350.jpg

Rating Snapshot

GolfPass Icon
Rating Index Rating
Tooltip Information Icon
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
Tooltip Information Icon
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
Average Rating
Avg Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews

About

Holes 4
Type Semi-Private
Par N/A
Length N/A
Slope N/A
Rating N/A
Satellite Layout
Tee Par Length Rating Slope
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for 4 Holes
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Yellow M: 29.2/92 252 126 126 148 252 126 126 148 252 1556 1556
Red W: 30.0/94 202 120 90 148 202 120 90 148 202 1322 1322
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 30

Course Details

Year Built N/A
Golf Season April - October

Rentals/Services

Carts Yes
Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes - "Donauwoerth Golf Academy"
Golf Simulator Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes

Policies

Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper golf attire required.

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Clubhouse, Conference Facilities, Lockers, Locker Rooms
The Best Way To Book Is With GolfPass+
waivedfees
10 rounds of waived fees
golf ball.svg
$120 in tee time credits
teetime protection.svg
Tee Time Protection
redeemtrophy
Redeem GolfPass points

Reviews

Be the first to leave a review

Business Tools for Golf Course Operators
stars Add a GolfPass ratings badge to your website
rss_feed Get RSS feed with the latest reviews for this course
Nearby Courses
Donauwoerth-Gut Lederstatt GC: #8
Donauwoerth-Gut Lederstatt Golf Club
Donauwörth, Donau-Ries
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Eggelstetten GC
Eggelstetten Golf Club
Oberndorf, Bayern
Public
0.0
0
Write Review
Dillingen Nusser Alm GC
Dillingen Nusser Alm Golf Club
Dillingen, Bayern
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Zieglers GC: #9
Zieglers Golf Course
Neuburg Heinrichsheim, Bayern
Public
0.0
0
Write Review
Course Layout
Now Reading

  • Home

  • Memberships

  • Library

  • Account

    •
    Search Near Me