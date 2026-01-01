Donauwoerth-Gut Lederstatt Golf Club - 4-hole Course
About
Holes 4
Type Semi-Private
Par N/A
Length N/A
Slope N/A
Rating N/A
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
Scorecard for 4 Holes
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|Total
|Yellow M: 29.2/92
|252
|126
|126
|148
|252
|126
|126
|148
|252
|1556
|1556
|Red W: 30.0/94
|202
|120
|90
|148
|202
|120
|90
|148
|202
|1322
|1322
|Handicap
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Par
|4
|3
|3
|3
|4
|3
|3
|3
|4
|30
|30
Course Details
Year Built N/A
Golf Season April - October
Rentals/Services
Carts Yes
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes - "Donauwoerth Golf Academy"
Golf Simulator Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice Yes
Putting Green Yes
Policies
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper golf attire required.
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesClubhouse, Conference Facilities, Lockers, Locker Rooms
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