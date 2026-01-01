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Anija Golf Resort

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About

Holes 9
Type Resort
Par 36
Length 2599 yards
Slope 111
Rating 33.05
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Mens 36 2599 yards 33.05 111
Ladies (W) 36 2599 yards 33.55 113
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for Anija Golf Resort
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Mens M: 66.1/111 215 218 407 416 122 268 308 374 271 2599 5198
Ladies W: 67.1/113 215 218 407 416 122 268 308 374 271 2599 5198
Handicap 3 5 15 1 17 11 13 7 9
Par 3 3 5 5 3 4 4 5 4 36 72

Course Details

Year Built N/A

Rentals/Services

Caddies Yes - INR 350

Practice/Instruction

Golf Simulator No
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice No
Putting Green Yes

Policies

Walking Allowed Yes

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Banquet Facilities

Available Activities

Swimming, Fishing, Cycling, Hiking
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