Anija Golf Resort
About
Holes 9
Type Resort
Par 36
Length 2599 yards
Slope 111
Rating 33.05
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Mens
|36
|2599 yards
|33.05
|111
|Ladies (W)
|36
|2599 yards
|33.55
|113
Scorecard for Anija Golf Resort
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|Total
|Mens M: 66.1/111
|215
|218
|407
|416
|122
|268
|308
|374
|271
|2599
|5198
|Ladies W: 67.1/113
|215
|218
|407
|416
|122
|268
|308
|374
|271
|2599
|5198
|Handicap
|3
|5
|15
|1
|17
|11
|13
|7
|9
|Par
|3
|3
|5
|5
|3
|4
|4
|5
|4
|36
|72
Course Details
Year Built N/A
Rentals/Services
Caddies Yes - INR 350
Practice/Instruction
Golf Simulator No
Pitching/Chipping Area Yes
Indoor Practice No
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesBanquet Facilities
Available ActivitiesSwimming, Fishing, Cycling, Hiking
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