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Golf Brdo

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About

Holes 9
Type Public
Style Pitch&Putt
Par 28
Length 1062 meters
Slope N/A
Rating N/A
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Yellow 28 1062 meters
Red 28 886 meters
Pitch&Putt 28 600 meters

Course Details

Year Built 2015

Rentals/Services

Pull-carts Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes

Policies

Walking Allowed Yes

Available Facilities

Banquet Facilities
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