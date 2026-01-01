Golf Brdo
About
Holes 9
Type Public
Style Pitch&Putt
Par 28
Length 1062 meters
Slope N/A
Rating N/A
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Yellow
|28
|1062 meters
|Red
|28
|886 meters
|Pitch&Putt
|28
|600 meters
Course Details
Year Built 2015
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Golf School/Academy Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Walking Allowed Yes
Available FacilitiesBanquet Facilities
Reviews
Be the first to leave a review
Business Tools for Golf Course Operators
Nearby Courses
Course Layout