Baddeck Golf Guide
Baddeck Golf Courses
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Baddeck, Nova ScotiaPublic0.00
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Baddeck, Nova ScotiaPublic4.056603773654
Golf Courses Near Baddeck
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Ben Eoin, Nova ScotiaPublic/Resort4.7516
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North Sydney, Nova ScotiaSemi-Private3.01
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Point Edward, Nova ScotiaPublic3.01
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Inverness, Nova ScotiaResort4.01
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Inverness, Nova ScotiaResort4.921
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Inverness, Nova ScotiaResort5.015
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Sydney, Nova ScotiaPublic0.00
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