Berwick Golf Guide
Berwick Golf Courses
Golf Courses Near Berwick
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Greenwood, Nova ScotiaSemi-Private4.214285714342
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Kingston, Nova ScotiaSemi-Private5.02
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Greenwood, Nova ScotiaPublic
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Kentville, Nova ScotiaPublic
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Centreville, Nova ScotiaPublic4.070175438620
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New Minas, Nova ScotiaSemi-Private4.697759103650
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Bridgetown, Nova ScotiaSemi-Private
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Parrsboro, Nova ScotiaSemi-Private5.01
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Chester, Nova ScotiaResort3.5511204482188
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