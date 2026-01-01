Brookfield Golf Guide
Brookfield Golf Courses
Golf Courses Near Brookfield
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Truro, Nova ScotiaPublic
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Truro, Nova ScotiaSemi-Private4.4402985075134
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Stewiacke, Nova ScotiaSemi-Private
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Shubenacadie, Nova ScotiaSemi-Private4.510
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Greenfield, Nova ScotiaPublic
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North River, Nova ScotiaSemi-Private
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Truro, Nova ScotiaPublic2.24575163493
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Debert, Nova ScotiaSemi-Private
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Nine Mile River, Nova ScotiaPublic
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Meaghers Grant, Nova ScotiaSemi-Private/Resort5.01
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