Goffs Golf Guide
Goffs Golf Courses
Golf Courses Near Goffs
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Oakfield, Nova ScotiaSemi-Private
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Beaver Bank, Nova ScotiaSemi-Private2.02
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Fall River, Nova ScotiaPrivate
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Nine Mile River, Nova ScotiaPublic
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Dartmouth, Nova ScotiaSemi-Private
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Meaghers Grant, Nova ScotiaSemi-Private/Resort5.01
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Dartmouth, Nova ScotiaPublic
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Meaghers Grant, Nova ScotiaSemi-Private/Resort5.01
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Dartmouth, Nova ScotiaPrivate
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Hammonds Plains, Nova ScotiaPublic4.010
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