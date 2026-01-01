Nine Mile River Golf Guide
Nine Mile River Golf Courses
Golf Courses Near Nine Mile River
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Oakfield, Nova ScotiaSemi-Private
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Shubenacadie, Nova ScotiaSemi-Private4.510
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Goffs, Nova ScotiaPublic4.01
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Beaver Bank, Nova ScotiaSemi-Private2.02
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Stewiacke, Nova ScotiaSemi-Private
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Mount Uniacke, Nova ScotiaPublic
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Fall River, Nova ScotiaPrivate
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Meaghers Grant, Nova ScotiaSemi-Private/Resort5.01
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Newport Corner, Nova ScotiaPublic
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Meaghers Grant, Nova ScotiaSemi-Private/Resort5.01
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