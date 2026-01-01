Cape Breton Golf Guide
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Courses: 16
Reviews: 251
Cape Breton Island is a small but spectacular island in the Canadian province of Nova Scotia with an international reputation for golf. Learn more about this Maritime island and view golf course ratings, reviews and information.
Golf Courses Near Cape Breton
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Glace Bay, Nova ScotiaPublic4.23809523814
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Gardiner Mines, Nova ScotiaPublic5.01
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Sydney, Nova ScotiaSemi-Private5.01
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Sydney, Nova ScotiaPublic0.00
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Point Edward, Nova ScotiaPublic3.01
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North Sydney, Nova ScotiaSemi-Private3.01
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Ben Eoin, Nova ScotiaPublic/Resort4.7516
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