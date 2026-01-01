Home / Courses / World / Canada / Nova Scotia

Cape Breton Golf Guide

Featured Destination

Photos of Cabot Cliffs at Cabot Links on Cape Breton Island - No. 5
Cape Breton Island
Courses: 16
Reviews: 251
Cape Breton Island is a small but spectacular island in the Canadian province of Nova Scotia with an international reputation for golf. Learn more about this Maritime island and view golf course ratings, reviews and information.
Explore

Golf Courses Near Cape Breton

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me