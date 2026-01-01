Kimberley Golf Guide
Golf Courses Near Kimberley
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Markdale, OntarioSemi-Private4.107142857128
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Clarksburg, OntarioPrivate
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Thornbury, OntarioPublic/Municipal
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Thornbury, OntarioSemi-Private4.0931904926575
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Markdale, OntarioPublic
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Priceville, OntarioSemi-Private
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Collingwood, OntarioResort4.54
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Markdale, OntarioPublic/Resort3.01
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Dundalk, OntarioSemi-Private4.7694530444119
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Collingwood, OntarioPrivate5.05
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