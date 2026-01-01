Oakland Golf Guide
Oakland Golf Courses
Golf Courses Near Oakland
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Somerville, TennesseePrivate
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Collierville, TennesseePrivate
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Lakeland, TennesseePublic3.2117489479667
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Cordova, TennesseePrivate
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Cordova, TennesseePrivate
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Collierville, TennesseePrivate
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Collierville, TennesseePrivate
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Memphis, TennesseePrivate
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Germantown, TennesseePrivate4.01
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Bartlett, TennesseeSemi-Private3.742002064524
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