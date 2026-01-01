Fruitport Golf Guide
Golf Courses Near Fruitport
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Muskegon, MichiganPublic2.03
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Muskegon, MichiganPublic4.753
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Spring Lake, MichiganPrivate
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Muskegon, MichiganSemi-Private3.620
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Nunica, MichiganPublic3.0409350307240
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Muskegon, MichiganPublic4.01
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Muskegon, MichiganPublic4.031485671236
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Grand Haven, MichiganSemi-Private5.01
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Muskegon, MichiganPrivate
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Grand Haven, MichiganPublic
Fruitport Driving Ranges
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