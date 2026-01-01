Michigan Golf Guide
Featured Michigan Destinations
Courses: 89
Reviews: 4290
Sunset over the blue waters of Lake Michigan can be one of the unexpected thrills for first-time visitors to the west coast of the Wolverine State. Another is the rich golf scene as Grand Rapids and its environs boast a vast collection of upscale courses and low-priced gems. Couple that with the city's eclectic mix of reasonably priced restaurants and night spots, and Grand Rapids offers tremendous value as an under-the-radar golf destination.
-
175 courses | 18181 reviews
-
43 courses | 3830 reviews
-
51 courses | 2676 reviews
-
48 courses | 2244 reviews
-
43 courses | 3491 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Petoskey, Michigan
Public
4.7502579979
77
Harbor Springs, Michigan
Resort
3.2908496732
13
Boyne Falls, Michigan
Resort
4.8571807101
53
Bay Harbor, Michigan
Resort
Harbor Springs, Michigan
Resort
4.9719887955
26
Harbor Springs, Michigan
Resort
4.5176470588
27
Boyne Falls, Michigan
Resort
4.7621483376
32
Harbor Springs, Michigan
Resort
3.7807486631
42
Bay Harbor, Michigan
Resort
Bay Harbor, Michigan
Resort
Top Rated Courses
Marquette, Michigan
Semi-Private
4.9848484848
12
Harbor Springs, Michigan
Resort
4.9719887955
26
Stanwood, Michigan
Semi-Private
4.9545454545
89
Wixom, Michigan
Public/Municipal
4.9138655462
58
Houghton Lake, Michigan
Public
4.9108527132
44
Bear Lake, Michigan
Semi-Private
4.9064327485
58
Bear Lake, Michigan
Public/Resort
4.8888888889
16
Mt Pleasant, Michigan
Public
4.8844537815
36
Gaylord, Michigan
Resort
4.8787878788
36
Gaylord, Michigan
Resort
4.875
21
Recently Reviewed Courses
Kalkaska, Michigan
Public
4.6248934356
310
Webberville, Michigan
Public
4.0999927784
182
Lum, Michigan
Public
4.2671137224
303
Milford, Michigan
Public
4.1356689735
602
Dearborn, Michigan
Public
3.2733893557
290
Bellaire, Michigan
Resort
4.1639112167
165
New Haven, Michigan
Public
3.0035421987
717
New Haven, Michigan
Public
3.0035421987
717
Jenison, Michigan
Semi-Private
3.1668504921
274
Brighton, Michigan
Public
4.2905479399
584
Michigan Golf Courses By Location
-
3 courses | 317 reviews
-
3 courses | 238 reviews
-
3 courses | 217 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
1 course | 726 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 66 reviews
-
6 courses | 45 reviews
-
11 courses | 383 reviews
-
2 courses | 49 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 70 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 88 reviews
-
6 courses | 949 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
1 course | 61 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 465 reviews
-
12 courses | 352 reviews
-
3 courses | 275 reviews
-
3 courses | 58 reviews
-
3 courses | 76 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 146 reviews
-
7 courses | 1394 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
7 courses | 270 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
2 courses | 58 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 17 reviews
-
7 courses | 8 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 85 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 59 reviews
-
2 courses | 174 reviews
-
5 courses | 770 reviews
-
1 course | 75 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 61 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 263 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
6 courses | 566 reviews
-
5 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 257 reviews
-
1 course | 338 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
2 courses | 16 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 203 reviews
-
1 course | 608 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
2 courses | 168 reviews
-
1 course | 376 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 400 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
3 courses | 589 reviews
-
1 course | 26 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 73 reviews
-
8 courses | 660 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 528 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
1 course | 87 reviews
-
3 courses | 301 reviews
-
4 courses | 6 reviews
-
2 courses | 9 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 52 reviews
-
3 courses | 248 reviews
-
3 courses | 296 reviews
-
2 courses | 256 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
5 courses | 540 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 358 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
4 courses | 601 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 11 reviews
-
4 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 65 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
3 courses | 61 reviews
-
1 course | 283 reviews
-
3 courses | 553 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 7 reviews
-
2 courses | 63 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 272 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 7 reviews
-
3 courses | 59 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 51 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
14 courses | 1333 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 191 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 58 reviews
-
1 course | 137 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
2 courses | 272 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
4 courses | 256 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 44 reviews
-
13 courses | 288 reviews
-
2 courses | 14 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 76 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
3 courses | 23 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 42 reviews
-
1 course | 121 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
13 courses | 127 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
3 courses | 299 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 38 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 97 reviews
-
5 courses | 682 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 123 reviews
-
2 courses | 114 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 317 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
8 courses | 286 reviews
-
2 courses | 120 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 45 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 1327 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 352 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 44 reviews
-
1 course | 169 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 105 reviews
-
15 courses | 312 reviews
-
1 course | 274 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
11 courses | 460 reviews
-
3 courses | 665 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 167 reviews
-
1 course | 339 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 63 reviews
-
3 courses | 106 reviews
-
2 courses | 134 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 82 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
6 courses | 183 reviews
-
2 courses | 592 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 186 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 97 reviews
-
2 courses | 14 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 863 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 21 reviews
-
1 course | 303 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
9 courses | 1073 reviews
-
1 course | 35 reviews
-
1 course | 104 reviews
-
5 courses | 80 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 69 reviews
-
1 course | 197 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
4 courses | 21 reviews
-
3 courses | 444 reviews
-
1 course | 291 reviews
-
6 courses | 36 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 153 reviews
-
2 courses | 17 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 280 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 181 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 911 reviews
-
1 course | 41 reviews
-
6 courses | 171 reviews
-
3 courses | 152 reviews
-
1 course | 198 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
7 courses | 443 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
8 courses | 150 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 300 reviews
-
1 course | 513 reviews
-
2 courses | 311 reviews
-
1 course | 95 reviews
-
2 courses | 717 reviews
-
1 course | 302 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
5 courses | 875 reviews
-
1 course | 65 reviews
-
4 courses | 400 reviews
-
1 course | 240 reviews
-
5 courses | 636 reviews
-
1 course | 186 reviews
-
2 courses | 51 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 248 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 27 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
4 courses | 49 reviews
-
1 course | 28 reviews
-
7 courses | 289 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
8 courses | 1713 reviews
-
1 course | 24 reviews
-
2 courses | 411 reviews
-
1 course | 49 reviews
-
1 course | 214 reviews
-
3 courses | 78 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 386 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 643 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 316 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
12 courses | 1247 reviews
-
1 course | 138 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
3 courses | 152 reviews
-
1 course | 57 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 271 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 211 reviews
-
4 courses | 39 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 168 reviews
-
4 courses | 8 reviews
-
4 courses | 867 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 467 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 1055 reviews
-
2 courses | 226 reviews
-
6 courses | 172 reviews
-
1 course | 80 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
6 courses | 17 reviews
-
1 course | 28 reviews
-
3 courses | 315 reviews
-
1 course | 560 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 16 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
2 courses | 179 reviews
-
1 course | 60 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 476 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 140 reviews
-
1 course | 30 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 58 reviews
-
2 courses | 881 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 29 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 24 reviews
-
9 courses | 1024 reviews
-
1 course | 537 reviews
-
3 courses | 529 reviews
-
1 course | 106 reviews
-
2 courses | 40 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 21 reviews
-
5 courses | 185 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 442 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
3 courses | 114 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
2 courses | 855 reviews
-
2 courses | 1 review
-
5 courses | 42 reviews
-
2 courses | 43 reviews
-
3 courses | 94 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 340 reviews
-
3 courses | 897 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 389 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 241 reviews
-
3 courses | 319 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 31 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
2 courses | 676 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 213 reviews
-
3 courses | 200 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 182 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 635 reviews
-
4 courses | 78 reviews
-
2 courses | 72 reviews
-
1 course | 68 reviews
-
3 courses | 974 reviews
-
4 courses | 86 reviews
-
2 courses | 854 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
2 courses | 126 reviews
-
2 courses | 118 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
2 courses | 148 reviews
-
6 courses | 1532 reviews
-
2 courses | 7 reviews
Michigan Golf Resorts
-
Drummond, MichiganThe Drummond Island Resort & Conference Center is a rare golf resort in the Midwest located on an island, reachable only by car ferry ride from DeTour Village in the Upper Peninsula, 60 miles north from the Mackinac Bridge. Drummond Island encompasses 2,000 acres of pristine wilderness on the largest freshwater island in the United States. The…