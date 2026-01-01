Home / Courses / World / USA

Michigan Golf Guide

Michigan By The Numbers

938 courses | 64198 reviews

Michigan Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 64198 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
455
3-4 Stars
189
2-3 Stars
39
1-2 Stars
22
N/A
112
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Michigan Destinations

grand rapids.png
Grand Rapids
Courses: 89
Reviews: 4290
Sunset over the blue waters of Lake Michigan can be one of the unexpected thrills for first-time visitors to the west coast of the Wolverine State. Another is the rich golf scene as Grand Rapids and its environs boast a vast collection of upscale courses and low-priced gems. Couple that with the city's eclectic mix of reasonably priced restaurants and night spots, and Grand Rapids offers tremendous value as an under-the-radar golf destination.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Marquette GC
Greywalls Course at Marquette Golf Club
Marquette, Michigan
Semi-Private
4.9848484848
12
Write Review
bh-hills13earlyfall-2100x1400-300-rgb.jpg
View Tee Times
Arthur Hills at The Highlands (Boyne)
Harbor Springs, Michigan
Resort
4.9719887955
26
Write Review
St. Ives GC
View Tee Times
St. Ives Golf Club
Stanwood, Michigan
Semi-Private
4.9545454545
89
Write Review
Lyon Oaks GC
Lyon Oaks Golf Club
Wixom, Michigan
Public/Municipal
4.9138655462
58
Write Review
The Quest GC: #17
The Quest Golf Club
Houghton Lake, Michigan
Public
4.9108527132
44
Write Review
Wolf River Golf Park
Wolf River Golf Park
Bear Lake, Michigan
Semi-Private
4.9064327485
58
Write Review
Arcadia Bluffs - The South
Arcadia Bluffs - The South Course
Bear Lake, Michigan
Public/Resort
4.8888888889
16
Write Review
Bucks Run GC: #17
View Tee Times
Bucks Run Golf Club
Mt Pleasant, Michigan
Public
4.8844537815
36
Write Review
Treetops - Masterpiece golf course - hole 2
View Tee Times
Jones Masterpiece at Treetops Resort
Gaylord, Michigan
Resort
4.8787878788
36
Write Review
The Signature at Treetops Resort
View Tee Times
The Signature at Treetops Resort
Gaylord, Michigan
Resort
4.875
21
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Twin Birch GC
View Tee Times
Twin Birch Golf Club
Kalkaska, Michigan
Public
4.6248934356
310
Write Review
Oak Lane GC: #2
View Tee Times
Oak Lane Golf Course
Webberville, Michigan
Public
4.0999927784
182
Write Review
Castle Creek GC: #1
View Tee Times
Castle Creek Golf Club
Lum, Michigan
Public
4.2671137224
303
Write Review
Kensington Metropark: #17
View Tee Times
Kensington Metropark
Milford, Michigan
Public
4.1356689735
602
Write Review
Dearborn Hills GC
View Tee Times
Dearborn Hills Golf Course
Dearborn, Michigan
Public
3.2733893557
290
Write Review
The Legend at Shanty Creek: #4
View Tee Times
The Legend at Shanty Creek
Bellaire, Michigan
Resort
4.1639112167
165
Write Review
Oak Ridge GC
View Tee Times
Marsh Oaks at Oak Ridge Golf Club
New Haven, Michigan
Public
3.0035421987
717
Write Review
Oak Ridge GC
View Tee Times
Old Oaks at Oak Ridge Golf Club
New Haven, Michigan
Public
3.0035421987
717
Write Review
Wallinwood Springs GC
View Tee Times
Wallinwood Springs Golf Club
Jenison, Michigan
Semi-Private
3.1668504921
274
Write Review
Huron Meadows: #3
View Tee Times
Huron Meadows
Brighton, Michigan
Public
4.2905479399
584
Write Review

Michigan Golf Courses By Location

Michigan Golf Resorts

  • Rock At Drummond Island
    Drummond Island Resort and Conference Center
    Drummond, Michigan
    The Drummond Island Resort & Conference Center is a rare golf resort in the Midwest located on an island, reachable only by car ferry ride from DeTour Village in the Upper Peninsula, 60 miles north from the Mackinac Bridge. Drummond Island encompasses 2,000 acres of pristine wilderness on the largest freshwater island in the United States. The…

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me