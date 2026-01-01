Ravenna Golf Guide
Ravenna Golf Courses
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Ravenna, MichiganPublic4.3633424573210
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Ravenna, MichiganPublic3.01
Golf Courses Near Ravenna
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Muskegon, MichiganPublic4.01
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Kent City, MichiganPublic3.758
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Sparta, MichiganPublic3.8540
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Nunica, MichiganPublic3.0409350307240
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Muskegon, MichiganPublic4.753
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Muskegon, MichiganPublic4.060574229737
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Twin Lake, MichiganPublic4.7631520322389
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Sparta, MichiganPrivate0.00
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Newaygo, MichiganPublic3.01
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Marne, MichiganPublic4.94444444444
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