Karnataka Golf Guide
Karnataka Golf Courses
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Belgaum, BelagaviPrivate/Military
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Domlur, Bangalore UrbanPrivate/Military
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Bengaluru, Bangalore UrbanResort
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Belgaum, BelagaviPublic
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Somvarpet, KodaguSemi-Private
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Chikmagalur, ChikkamagaluruResort
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Bittangala, KodaguSemi-Private/Resort
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Mysuru, MysuruResort
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Bidadi, Bangalore RuralPrivate/Resort
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Bengaluru, Bangalore UrbanPrivate
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Mysore, MysuruResort/Semi-Private
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Kodihalli, BangalorePrivate5.01
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Shivamogga, ShivamoggaResort
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Robertsonpet, KolarPrivate/Resort
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Bengaluru, Bangalore UrbanMilitary
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Madikeri, KodaguSemi-Private
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Vamanjoor, MangalorePrivate/Resort
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Bangalore, Bangalore UrbanSemi-Private/Resort
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Devanahalli, Bangalore RuralResort/Semi-Private
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Hubli, DharwadPrivate
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Pollibetta, KodaguResort/Private
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Bangalore, Bangalore UrbanSemi-Private
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Hebbal, BangalorePrivate/Military
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Hanchala, KolarResort