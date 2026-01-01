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Boise Golf Guide

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Boise
Courses: 27
Reviews: 232
There’s a lot more to Boise than just potatoes. Feel free to peel away your fear of heart-racing adventure as you go white-water rafting along the Payette River with Cascade Raft and Kayak. Take to the rapids with a group of friends and feel the rush of rafting as you splash your way throughout the day.
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