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Idaho Golf Guide

Idaho By The Numbers

132 courses | 1391 reviews

Idaho Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 1391 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
62
3-4 Stars
12
2-3 Stars
3
1-2 Stars
0
N/A
45
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
4.0
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.3

Featured Idaho Destinations

boise.jpg
Boise
Courses: 27
Reviews: 233
There’s a lot more to Boise than just potatoes. Feel free to peel away your fear of heart-racing adventure as you go white-water rafting along the Payette River with Cascade Raft and Kayak. Take to the rapids with a group of friends and feel the rush of rafting as you splash your way throughout the day.
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Falcon Crest GC - Championship 18: #10
View Tee Times
Falcon Crest Golf Club - Championship 18 Course
Kuna, Idaho
Public
4.9583333333
10
Write Review
Circling Raven GC: #12
Circling Raven Golf Club
Worley, Idaho
Public/Resort
4.9107843137
20
Write Review
TimberStone GC
TimberStone Golf Course
Caldwell, Idaho
Public
4.9047619048
10
Write Review
Jug Mountain Ranch GC: #8
View Tee Times
Jug Mountain Ranch Golf Course
McCall, Idaho
Public
4.6978129713
106
Write Review
University of Idaho GC
View Tee Times
University of Idaho Golf Course
Moscow, Idaho
Public
4.6237161531
26
Write Review
Coeur D'Alene Resort GC
Coeur D'Alene Resort Golf Course
Coeur D Alene, Idaho
Resort
4.5
16
Write Review
Priest Lake GC
Priest Lake Golf Club
Priest River, Idaho
Public
4.4797979798
198
Write Review
Scotch Pines GC
View Tee Times
Scotch Pines Golf Course
Payette, Idaho
Public
4.4715219421
19
Write Review
Indian Lakes GC
View Tee Times
Indian Lakes Golf Club
Boise, Idaho
Public
4.4343891403
40
Write Review
Galena Ridge at Silver Mountain R: #2
Galena Ridge at Silver Mountain Resort
Kellogg, Idaho
Resort
4.375
24
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Highland GC
View Tee Times
Highland Golf Course
Pocatello, Idaho
Public/Municipal
4.2777777778
13
Write Review
Indian Lakes GC
View Tee Times
Indian Lakes Golf Club
Boise, Idaho
Public
4.4343891403
40
Write Review
Lakeview GC: #10
View Tee Times
Lakeview Golf Club
Meridian, Idaho
Public
4.0693955001
62
Write Review
Idaho Club
View Tee Times
The Idaho Club
Sandpoint, Idaho
Private/Resort
4.3561381074
91
Write Review
Riverside GC
View Tee Times
Riverside Golf Course
Pocatello, Idaho
Public/Municipal
4.1666666667
6
Write Review
Prairie Falls GC
View Tee Times
Prairie Falls Golf Club
Post Falls, Idaho
Public
4.1376426277
204
Write Review
Desert Canyon GC
View Tee Times
Desert Canyon Golf Course
Mountain Home, Idaho
Public/Municipal
4.4901960784
5
Write Review
Falcon Crest GC - Freedom
View Tee Times
Falcon Crest Golf Club - Freedom Course
Kuna, Idaho
Public
4.9166666667
3
Write Review
Falcon Crest GC - Championship 18: #10
View Tee Times
Falcon Crest Golf Club - Championship 18 Course
Kuna, Idaho
Public
4.9583333333
10
Write Review
Jug Mountain Ranch GC: #8
View Tee Times
Jug Mountain Ranch Golf Course
McCall, Idaho
Public
4.6978129713
106
Write Review

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