Idaho Golf Guide
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There’s a lot more to Boise than just potatoes. Feel free to peel away your fear of heart-racing adventure as you go white-water rafting along the Payette River with Cascade Raft and Kayak. Take to the rapids with a group of friends and feel the rush of rafting as you splash your way throughout the day.
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Kuna, Idaho
Public
4.9583333333
10
Worley, Idaho
Public/Resort
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Caldwell, Idaho
Public
4.9047619048
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McCall, Idaho
Public
4.6978129713
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Moscow, Idaho
Public
4.6237161531
26
Coeur D Alene, Idaho
Resort
4.5
16
Priest River, Idaho
Public
4.4797979798
198
Payette, Idaho
Public
4.4715219421
19
Boise, Idaho
Public
4.4343891403
40
Kellogg, Idaho
Resort
4.375
24
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Pocatello, Idaho
Public/Municipal
4.2777777778
13
Boise, Idaho
Public
4.4343891403
40
Meridian, Idaho
Public
4.0693955001
62
Sandpoint, Idaho
Private/Resort
4.3561381074
91
Pocatello, Idaho
Public/Municipal
4.1666666667
6
Post Falls, Idaho
Public
4.1376426277
204
Mountain Home, Idaho
Public/Municipal
4.4901960784
5
Kuna, Idaho
Public
4.9166666667
3
Kuna, Idaho
Public
4.9583333333
10
McCall, Idaho
Public
4.6978129713
106
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