Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
Golf Courses Near Clinton
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Forsyth, IllinoisPublic4.472222222272
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Atlanta, IllinoisPublic3.01
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Le Roy, IllinoisSemi-Private4.01
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Bloomington, IllinoisPrivate4.02
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Farmer City, IllinoisSemi-Private5.01
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Bloomington, IllinoisPublic/Municipal2.05882352944
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Decatur, IllinoisPrivate4.01
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Bloomington, IllinoisPublic4.520833333348
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Bloomington, IllinoisPublic3.33333333333
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Monticello, IllinoisPrivate0.00
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1 course | 0 reviews
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