Illinois Golf Guide
Featured Destination
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Lemont, Illinois
Public
2.5584415584
23
Lemont, Illinois
Public
3.4888888889
13
Lemont, Illinois
Public
3.15625
17
Lemont, Illinois
Public
3.4390243902
41
Silvis, Illinois
Public
4.6804251112
151
Top Rated Courses
Marengo, Illinois
Public
4.9473684211
420
Elgin, Illinois
Municipal
4.9414001342
265
Freeport, Illinois
Public
4.9333333333
15
Freeport, Illinois
Public
4.9333333333
15
West Chicago, Illinois
Public
4.9178082192
512
Lanark, Illinois
Semi-Private
4.8808300374
159
Galena, Illinois
Resort
4.8741258741
27
Waterloo, Illinois
Public
4.8239862253
989
Urbana, Illinois
Public
4.8167477517
117
Recently Reviewed Courses
Waterloo, Illinois
Semi-Private
4.1106523588
530
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Burnham, Illinois
Public
2.6734958826
212
Geneva, Illinois
Public
3.798615917
617
Chicago Heights, Illinois
Municipal
4.4469689612
135
Galena, Illinois
Resort
4.8741258741
27
Alsip, Illinois
Public/Municipal
4.3554953557
460
Frankfort, Illinois
Public
4.4031542518
386
Chicago, Illinois
Public
4.0523107195
144
Alton, Illinois
Public
3.5320027414
305
Illinois Golf Courses By Location
-
2 courses | 230 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 248 reviews
-
1 course | 460 reviews
-
5 courses | 969 reviews
-
1 course | 97 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 271 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 800 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 241 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 1127 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 1063 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1645 reviews
-
1 course | 41 reviews
-
1 course | 670 reviews
-
2 courses | 120 reviews
-
3 courses | 302 reviews
-
5 courses | 491 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1100 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 823 reviews
-
7 courses | 62 reviews
-
1 course | 445 reviews
-
3 courses | 559 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 578 reviews
-
2 courses | 1227 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 212 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 284 reviews
-
1 course | 310 reviews
-
1 course | 273 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 162 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 53 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 71 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 2236 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 598 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 40 reviews
-
1 course | 201 reviews
-
3 courses | 37 reviews
-
1 course | 170 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
16 courses | 3506 reviews
-
2 courses | 322 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 114 reviews
-
1 course | 418 reviews
-
1 course | 224 reviews
-
5 courses | 1610 reviews
-
5 courses | 2111 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 116 reviews
-
1 course | 458 reviews
-
4 courses | 244 reviews
-
3 courses | 90 reviews
-
2 courses | 123 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
3 courses | 100 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 106 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 1 review
-
3 courses | 134 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
6 courses | 378 reviews
-
3 courses | 3 reviews
-
1 course | 118 reviews
-
1 course | 387 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 724 reviews
-
1 course | 634 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 108 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 437 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 105 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 505 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 138 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 588 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 383 reviews
-
5 courses | 808 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 137 reviews
-
3 courses | 1 review
-
3 courses | 5 reviews
-
5 courses | 1111 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 38 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 26 reviews
-
3 courses | 3 reviews
-
1 course | 664 reviews
-
5 courses | 581 reviews
-
1 course | 180 reviews
-
3 courses | 278 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 576 reviews
-
1 course | 21 reviews
-
3 courses | 731 reviews
-
1 course | 261 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 619 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 476 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 793 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
7 courses | 133 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 454 reviews
-
2 courses | 563 reviews
-
3 courses | 2644 reviews
-
1 course | 557 reviews
-
2 courses | 1491 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 896 reviews
-
2 courses | 1008 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
4 courses | 92 reviews
-
2 courses | 32 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 427 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 25 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 115 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 500 reviews
-
4 courses | 322 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
1 course | 14 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 159 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 830 reviews
-
2 courses | 274 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 595 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 608 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 1697 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 18 reviews
-
4 courses | 9 reviews
-
2 courses | 29 reviews
-
1 course | 537 reviews
-
2 courses | 93 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 89 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 1003 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 76 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 168 reviews
-
6 courses | 992 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
1 course | 165 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 45 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 178 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 496 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1463 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
1 course | 83 reviews
-
5 courses | 1038 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
7 courses | 844 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 373 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 347 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 417 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 1227 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 145 reviews
-
6 courses | 1435 reviews
-
1 course | 1016 reviews
-
1 course | 541 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 261 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 216 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
6 courses | 1085 reviews
-
1 course | 416 reviews
-
2 courses | 93 reviews
-
3 courses | 353 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 315 reviews
-
1 course | 395 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 16 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 333 reviews
-
10 courses | 301 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 8 reviews
-
1 course | 116 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 525 reviews
-
1 course | 130 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
2 courses | 44 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 8 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 514 reviews
-
6 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 215 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 489 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 379 reviews
-
1 course | 1055 reviews
-
3 courses | 43 reviews
-
1 course | 139 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
3 courses | 15 reviews
-
10 courses | 530 reviews
-
3 courses | 69 reviews
-
1 course | 52 reviews
-
1 course | 105 reviews
-
1 course | 203 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 687 reviews
-
4 courses | 179 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 43 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 98 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 1271 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 70 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 43 reviews
-
1 course | 151 reviews
-
2 courses | 11 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
11 courses | 519 reviews
-
2 courses | 131 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 277 reviews
-
2 courses | 59 reviews
-
5 courses | 463 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 150 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 414 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 157 reviews
-
1 course | 785 reviews
-
2 courses | 118 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 404 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 450 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 546 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 44 reviews
-
4 courses | 1995 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 410 reviews
-
5 courses | 2315 reviews
-
1 course | 119 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 254 reviews
-
8 courses | 1014 reviews
-
1 course | 789 reviews
-
3 courses | 1 review
-
2 courses | 382 reviews
-
1 course | 96 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
1 course | 359 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 210 reviews
-
2 courses | 893 reviews
-
1 course | 462 reviews
-
3 courses | 994 reviews
-
4 courses | 360 reviews
-
1 course | 367 reviews
-
1 course | 231 reviews
-
2 courses | 880 reviews