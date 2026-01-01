Home / Courses / World / USA

Illinois Golf Guide

Illinois By The Numbers

716 courses | 94311 reviews

Illinois Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 94311 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
330
3-4 Stars
118
2-3 Stars
27
1-2 Stars
7
N/A
182
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Destination

56.jpg
Chicago
Courses: 321
Reviews: 69699
As home of the Cubs, Wrigley Field may be Chicago's most well known sports venue but with more than 200 courses to choose from, the city also has a growing reputation as a popular golf destination.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Blackstone GC: #11
Blackstone Golf Club
Marengo, Illinois
Public
4.9473684211
420
Write Review
Highlands of Elgin: #8
Highlands of Elgin
Elgin, Illinois
Municipal
4.9414001342
265
Write Review
West at Park Hills GC: #12
West at Park Hills Golf Club
Freeport, Illinois
Public
4.9333333333
15
Write Review
East at Park Hills GC: #16
East at Park Hills Golf Club
Freeport, Illinois
Public
4.9333333333
15
Write Review
Prairie Landing - holes 9 and 18
Prairie Landing
West Chicago, Illinois
Public
4.9178082192
512
Write Review
Lake Carroll GC
View Tee Times
Lake Carroll Golf Course
Lanark, Illinois
Semi-Private
4.8808300374
159
Write Review
Eagle Ridge Resort & Spa
View Tee Times
Eagle Ridge Resort & Spa - North Course
Galena, Illinois
Resort
4.8741258741
27
Write Review
Pine Meadow GC: #14
Pine Meadow Golf Club
Mundelein, Illinois
Public
4.8607442977
51
Write Review
Annbriar GC
View Tee Times
Annbriar Golf Course
Waterloo, Illinois
Public
4.8239862253
989
Write Review
Atkins GC at the University of Illinois
View Tee Times
Atkins Golf Club at the University of Illinois
Urbana, Illinois
Public
4.8167477517
117
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Mystic Oak GC: Clubhouse
View Tee Times
Mystic Oak Golf Course
Waterloo, Illinois
Semi-Private
4.1106523588
530
Write Review
Acorns Golf LInks: #3
View Tee Times
Acorns Golf Links
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Write Review
Burnham Woods GC
View Tee Times
Burnham Woods Golf Course
Burnham, Illinois
Public
2.6734958826
212
Write Review
Tanna Farms GC
View Tee Times
Tanna Farms Golf Club
Geneva, Illinois
Public
3.798615917
617
Write Review
Chicago Heights Park District - West: #1
View Tee Times
Chicago Heights Park District - West Course
Chicago Heights, Illinois
Municipal
4.4469689612
135
Write Review
Eagle Ridge Resort & Spa
View Tee Times
Eagle Ridge Resort & Spa - North Course
Galena, Illinois
Resort
4.8741258741
27
Write Review
Fountain Hills GC
View Tee Times
Fountain Hills Golf Club
Alsip, Illinois
Public/Municipal
4.3554953557
460
Write Review
Green Garden CC - Gold
View Tee Times
Green Garden Country Club - Gold Course
Frankfort, Illinois
Public
4.4031542518
386
Write Review
Columbus Park GC
View Tee Times
Columbus Park Golf Course
Chicago, Illinois
Public
4.0523107195
144
Write Review
The Woodlands GC
View Tee Times
The Woodlands Golf Club
Alton, Illinois
Public
3.5320027414
305
Write Review

Illinois Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me