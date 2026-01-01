Farmer City Golf Guide
Farmer City Golf Courses
Golf Courses Near Farmer City
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Le Roy, IllinoisSemi-Private4.01
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Saybrook, IllinoisSemi-Private
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Mahomet, IllinoisPublic4.786231884193
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Mahomet, IllinoisPublic4.786231884193
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Monticello, IllinoisPrivate
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Clinton, IllinoisPrivate
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Bloomington, IllinoisPublic3.33333333333
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Champaign, IllinoisPublic4.381176470637
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Champaign, IllinoisPrivate
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Bloomington, IllinoisPrivate4.02
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