Millstadt Golf Guide
Millstadt Golf Courses
Golf Courses Near Millstadt
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Columbia, IllinoisPublic3.180722891683
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Columbia, IllinoisPublic4.730769230814
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Columbia, IllinoisPublic2.909090909111
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Belleville, IllinoisPublic3.01
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Columbia, IllinoisPublic2.56
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Cahokia, IllinoisPublic3.7303513072309
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Belleville, IllinoisPrivate0.00
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Waterloo, IllinoisPrivate0.00
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Cahokia Heights, IllinoisPublic2.5705592582201
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Waterloo, IllinoisPublic4.8239862253989
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