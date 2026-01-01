Geneva Golf Guide
Geneva Golf Courses
Golf Courses Near Geneva
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Portland, IndianaSemi-Private3.01
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Decatur, IndianaPublic
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Bluffton, IndianaPublic
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Montpelier, IndianaPublic5.01
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Decatur, IndianaPublic4.384615384613
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Bluffton, IndianaSemi-Private3.505882352926
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Rockford, OhioPublic
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Celina, OhioPublic4.01
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Celina, OhioSemi-Private5.01
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Van Wert, OhioPublic4.281996434979
See Also
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