Decatur Golf Guide
Decatur Golf Courses
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Decatur, IndianaPublic4.384615384613
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Decatur, IndianaPublic
Golf Courses Near Decatur
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Bluffton, IndianaPublic
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Bluffton, IndianaSemi-Private3.505882352926
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Geneva, IndianaPublic4.254
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Fort Wayne, IndianaPublic3.754
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Fort Wayne, IndianaPublic4.465116279143
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Fort Wayne, IndianaPublic4.013445378215
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Payne, OhioPublic
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Fort Wayne, IndianaPublic/Municipal4.01
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Fort Wayne, IndianaPublic/Municipal4.01
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New Haven, IndianaPublic3.9676793794121
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