Winamac Golf Guide
Winamac Golf Courses
Golf Courses Near Winamac
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Star City, IndianaPublic4.01
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North Judson, IndianaPublic4.441176470619
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Monticello, IndianaSemi-Private4.580645161362
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Monticello, IndianaPublic4.273477812272
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Monticello, IndianaPublic4.273477812272
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Culver, IndianaPublic4.232558139543
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Culver, IndianaPrivate5.01
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Culver, IndianaPrivate5.02
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Logansport, IndianaPublic/Municipal3.01
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Monticello, IndianaPublic0.00
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