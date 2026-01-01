La Porte City Golf Guide
La Porte City Golf Courses
Golf Courses Near La Porte City
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Dysart, IowaSemi-Private
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Vinton, IowaSemi-Private
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Jesup, IowaSemi-Private
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Waterloo, IowaPublic
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Waterloo, IowaPrivate
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Waterloo, IowaPublic
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Waterloo, IowaPublic5.01
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Waterloo, IowaSemi-Private
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Independence, IowaSemi-Private
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Independence, IowaPublic4.264705882413
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