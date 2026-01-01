Shellsburg Golf Guide
Shellsburg Golf Courses
Golf Courses Near Shellsburg
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Vinton, IowaSemi-Private
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Center Point, IowaSemi-Private
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Cedar Rapids, IowaPublic4.01
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Cedar Rapids, IowaPublic/Municipal4.01
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Cedar Rapids, IowaSemi-Private1.05714285716
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Cedar Rapids, IowaPrivate5.01
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Cedar Rapids, IowaPrivate5.01
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Van Horne, IowaSemi-Private
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Marion, IowaSemi-Private3.54
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Marion, IowaPublic4.2656261122242
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