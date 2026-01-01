Solon Golf Guide
Solon Golf Courses
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Solon, IowaPublic4.333710407222
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Solon, IowaPublic4.71428571437
Golf Courses Near Solon
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North Liberty, IowaPublic2.02
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Cedar Rapids, IowaPublic
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Cedar Rapids, IowaPublic
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Cedar Rapids, IowaPublic
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Coralville, IowaSemi-Private4.166666666712
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Mount Vernon, IowaSemi-Private0.00
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Iowa City, IowaPrivate2.52
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Iowa City, IowaPublic0.00
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Iowa City, IowaPublic4.56
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Cedar Rapids, IowaPublic3.01
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