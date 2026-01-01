Garnett Golf Guide
Garnett Golf Courses
Golf Courses Near Garnett
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Osawatomie, KansasPublic/Municipal3.610
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Ottawa, KansasPublic3.76470588249
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Iola, KansasPublic
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Iola, KansasPrivate5.01
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New Strawn, KansasPublic
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Mound City, KansasPrivate
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Burlington, KansasPrivate
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Linn Valley, KansasPrivate5.01
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Paola, KansasPrivate
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Vassar, KansasResort
See Also
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