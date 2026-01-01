Vassar Golf Guide
Vassar Golf Courses
Golf Courses Near Vassar
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Overbrook, KansasPublic3.66666666673
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Osage City, KansasMunicipal/Semi-Private4.66666666673
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Ottawa, KansasPublic3.76470588249
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Topeka, KansasPublic4.33333333333
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Baldwin City, KansasSemi-Private0.00
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Topeka, KansasPublic/Municipal4.466666666730
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Lawrence, KansasPublic3.954545454522
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Topeka, KansasSemi-Private3.33333333339
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Topeka, KansasPrivate4.52777777787
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Topeka, KansasPrivate5.01
Vassar Golf Resorts
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Vassar, KansasLamont Hill Resort is located just outside of the city of Vassar just steps away from Pomona State Park. The property features a 10-room motel, an RV Campground and a full-service restaurant. There is a 9-hole, par-35 golf course measuring 2,935 yards from the back tees characterized by elevated tees and greens.
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