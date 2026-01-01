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Vassar Golf Courses

Golf Courses Near Vassar

Vassar Golf Resorts

  • Lamont Hill Resort
    Lamont Hill
    Vassar, Kansas
    Lamont Hill Resort is located just outside of the city of Vassar just steps away from Pomona State Park. The property features a 10-room motel, an RV Campground and a full-service restaurant. There is a 9-hole, par-35 golf course measuring 2,935 yards from the back tees characterized by elevated tees and greens.

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