Ottawa Golf Guide
Ottawa Golf Courses
Golf Courses Near Ottawa
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Baldwin City, KansasSemi-Private
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Vassar, KansasResort
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Overbrook, KansasPublic3.66666666673
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Osawatomie, KansasPublic/Municipal3.610
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Lawrence, KansasPublic3.954545454522
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Lawrence, KansasPrivate
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Lawrence, KansasPrivate3.66666666673
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Garnett, KansasSemi-Private
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Lawrence, KansasPublic3.149579831925
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Lawrence, KansasPrivate5.01
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