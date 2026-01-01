Home / Courses / World / USA

Kansas Golf Guide

Kansas By The Numbers

261 courses | 4051 reviews

Kansas Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 4051 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
75
3-4 Stars
31
2-3 Stars
8
1-2 Stars
3
N/A
137
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Kansas Destinations

topeka.png
Topeka
Courses: 22
Reviews: 181
Explore

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Sand Creek Station GC
View Tee Times
Sand Creek Station Golf Club
Newton, Kansas
Public
4.9507575758
46
Write Review
Spring Creek GC: #3
View Tee Times
Spring Creek Golf Club
Seneca, Kansas
Municipal
4.9458204334
76
Write Review
Falcon Lakes GC: Clubhouse
Falcon Lakes Golf Course
Basehor, Kansas
Public
4.8471528472
287
Write Review
Canyon Farms GC: #3
Canyon Farms Golf Club
Lenexa, Kansas
Semi-Private
4.7797619048
49
Write Review
Lindsborg GC
View Tee Times
Lindsborg Golf Course
Lindsborg, Kansas
Municipal
4.7198879552
13
Write Review
Trails West GC
View Tee Times
Trails West Golf Course
Fort Leavenworth, Kansas
Military
4.679037242
132
Write Review
Cherry Oaks GC
View Tee Times
Cherry Oaks Golf Club
Cheney, Kansas
Public/Municipal
4.6549375222
195
Write Review
Turkey Creek GC
View Tee Times
Turkey Creek Golf Course
McPherson, Kansas
Public
4.5654633227
65
Write Review
Indian Hill GC
View Tee Times
Indian Hill Golf Course
Chapman, Kansas
Public/Municipal
4.5590292061
29
Write Review
Mariah Hills
Mariah Hills
Dodge City, Kansas
Public/Municipal
4.5
18
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Oak CC: #18
View Tee Times
Oak Country Club
De Soto, Kansas
Public
3.0940259145
216
Write Review
Cherry Oaks GC
View Tee Times
Cherry Oaks Golf Club
Cheney, Kansas
Public/Municipal
4.6549375222
195
Write Review
Atchison Golf Club at Bellevue
View Tee Times
Atchison Golf Club at Bellevue
Atchison, Kansas
Semi-Private
3.8457588163
85
Write Review
Trails West GC
View Tee Times
Trails West Golf Course
Fort Leavenworth, Kansas
Military
4.679037242
132
Write Review
Gardner GC
View Tee Times
Gardner Golf Course
Gardner, Kansas
Public
3.3056027047
174
Write Review
Falcon Valley GC: #5
View Tee Times
Falcon Valley Golf Course
Lenexa, Kansas
Public
4.42801867
372
Write Review
Rolling Meadows GC
View Tee Times
Rolling Meadows Golf Course
Milford, Kansas
Public
4.75
3
Write Review
Carey Park GC
View Tee Times
Carey Park Golf Course
Hutchinson, Kansas
Public/Municipal
3.9910964386
120
Write Review
Indian Hill GC
View Tee Times
Indian Hill Golf Course
Chapman, Kansas
Public/Municipal
4.5590292061
29
Write Review
Turkey Creek GC
View Tee Times
Turkey Creek Golf Course
McPherson, Kansas
Public
4.5654633227
65
Write Review

Kansas Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me