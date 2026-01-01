Central City Golf Guide
Central City Golf Courses
Golf Courses Near Central City
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Greenville, KentuckyPrivate
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Sacramento, KentuckyPublic
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Dunmor, KentuckyPublic
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Madisonville, KentuckyPublic3.33333333333
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Hartford, KentuckySemi-Private
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Madisonville, KentuckySemi-Private4.42337461331
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Madisonville, KentuckySemi-Private3.263157894719
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Morgantown, KentuckyPublic3.02
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Panther, KentuckySemi-Private4.66666666673
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Owensboro, KentuckyPublic/Municipal4.02
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