Dixon Golf Guide
Golf Courses Near Dixon
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Providence, KentuckyMunicipal4.01
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Madisonville, KentuckySemi-Private3.263157894719
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Morganfield, KentuckySemi-Private4.110
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Sturgis, KentuckyPublic0.00
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Henderson, KentuckyPublic/Community5.01
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Madisonville, KentuckyPublic3.33333333333
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Madisonville, KentuckySemi-Private4.42337461331
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Henderson, KentuckyPublic/Municipal4.078431372551
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Henderson, KentuckyPublic/Municipal3.52
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Henderson, KentuckyPrivate4.01
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