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Kentucky Golf Guide

Kentucky By The Numbers

271 courses | 15663 reviews

Kentucky Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 15663 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
108
3-4 Stars
65
2-3 Stars
24
1-2 Stars
5
N/A
57
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.6

Featured Kentucky Destinations

lexington.jpeg
Lexington
Courses: 48
Reviews: 4441
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Resort
4.9102564103
14
Write Review
Mineral Mound GC
Mineral Mound Golf Course
Eddyville, Kentucky
Municipal
4.8552380952
226
Write Review
Calvert City GCC: #12
View Tee Times
Calvert City Golf & Country Club
Calvert City, Kentucky
Public
4.79178338
163
Write Review
Bardstown CC
Bardstown Country Club - Maywood Course
Bardstown, Kentucky
Semi-Private
4.7900262467
129
Write Review
Park Mammoth GC
View Tee Times
Park Mammoth Golf Club
Park City, Kentucky
Resort
4.7681372549
84
Write Review
Heritage Hill GC
View Tee Times
Heritage Hill Golf Club
Shepherdsville, Kentucky
Public
4.7288046693
551
Write Review
Raven Rock GC
View Tee Times
Raven Rock Golf Course
Jenkins, Kentucky
Public
4.7172745298
136
Write Review
Henry County CC
View Tee Times
Henry County Country Club
New Castle, Kentucky
Semi-Private
4.6927655678
107
Write Review
Oldham County CC: putting green
View Tee Times
Oldham County Country Club
La Grange, Kentucky
Semi-Private
4.6352592205
69
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Boone's Trace National GC: #11
View Tee Times
Boone's Trace National Golf Club
Richmond, Kentucky
Public
3.427238806
296
Write Review
Connemara GC
View Tee Times
Connemara Golf Course
Nicholasville, Kentucky
Public
4.5704733138
580
Write Review
Eagle Trace GC: #14
View Tee Times
Eagle Trace Golf Course
Morehead, Kentucky
Semi-Private
4.5361037673
222
Write Review
Tates Creek GC
View Tee Times
Tates Creek Golf Course
Lexington, Kentucky
Public/Municipal
3.386996904
107
Write Review
Heartland GC
View Tee Times
Heartland Golf Club & Sports Pub
Elizabethtown, Kentucky
Resort
3.8805404515
63
Write Review
Lakeside GC
View Tee Times
Lakeside Municipal Golf Course
Lexington, Kentucky
Public
4.0886721025
143
Write Review
Canewood GC
View Tee Times
Canewood Golf Course
Georgetown, Kentucky
Public
2.8829680892
125
Write Review
Hickory Sticks GC
View Tee Times
Hickory Sticks Golf Club
California, Kentucky
Public
4.1994690371
459
Write Review
Windridge CC
View Tee Times
Windridge Country Club
Owensboro, Kentucky
Semi-Private
3.6862745098
24
Write Review
Western Hills GC
View Tee Times
Western Hills Golf Course
Hopkinsville, Kentucky
Public/Municipal
4.2898081158
262
Write Review

Kentucky Golf Courses By Location

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    Deer Creek Lodge
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    The Deer Creek Lodge is one of the premier hunting lodges in the world. While most come for the fishing and hunting quail, deer, duck and turkey hunting on private land, golfers will be pleased with playing privileges at Victoria National, a private club in Newburgh, Ind., 45 minutes away. The experience includes gourmet cuisine and the finest…

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