Kentucky Golf Guide
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Eddyville, Kentucky
Municipal
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Calvert City, Kentucky
Public
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Bardstown, Kentucky
Semi-Private
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129
Park City, Kentucky
Resort
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84
Shepherdsville, Kentucky
Public
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551
Jenkins, Kentucky
Public
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136
New Castle, Kentucky
Semi-Private
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107
La Grange, Kentucky
Semi-Private
4.6352592205
69
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Richmond, Kentucky
Public
3.427238806
296
Nicholasville, Kentucky
Public
4.5704733138
580
Morehead, Kentucky
Semi-Private
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222
Lexington, Kentucky
Public/Municipal
3.386996904
107
Elizabethtown, Kentucky
Resort
3.8805404515
63
Lexington, Kentucky
Public
4.0886721025
143
Georgetown, Kentucky
Public
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125
California, Kentucky
Public
4.1994690371
459
Owensboro, Kentucky
Semi-Private
3.6862745098
24
Hopkinsville, Kentucky
Public/Municipal
4.2898081158
262
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Kentucky Golf Resorts
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Sebree, KentuckyThe Deer Creek Lodge is one of the premier hunting lodges in the world. While most come for the fishing and hunting quail, deer, duck and turkey hunting on private land, golfers will be pleased with playing privileges at Victoria National, a private club in Newburgh, Ind., 45 minutes away. The experience includes gourmet cuisine and the finest…