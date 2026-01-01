Corbin Golf Guide
Corbin Golf Courses
Golf Courses Near Corbin
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London, KentuckyPrivate4.04
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Barbourville, KentuckySemi-Private0.00
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Williamsburg, KentuckySemi-Private4.01
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Manchester, KentuckyPublic3.52
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Pineville, KentuckyMunicipal4.4513274336113
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Stearns, KentuckySemi-Private2.183823529417
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Bronston, KentuckyResort4.910256410314
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Middlesboro, KentuckySemi-Private4.573529411811
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Somerset, KentuckySemi-Private4.461538461513
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Mount Vernon, KentuckySemi-Private5.01
See Also
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