Greenwood Golf Guide
Greenwood Golf Courses
Golf Courses Near Greenwood
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Panola, TexasPublic
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Shreveport, LouisianaPublic/Municipal5.03
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Marshall, TexasSemi-Private3.09
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Keithville, LouisianaPublic
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Blanchard, LouisianaSemi-Private3.8512596592165
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Shreveport, LouisianaPublic/Municipal1.528571428621
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Shreveport, LouisianaPrivate5.01
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Shreveport, LouisianaSemi-Private
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Shreveport, LouisianaPublic/Municipal3.827586206929
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Shreveport, LouisianaPrivate5.03
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