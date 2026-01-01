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Louisiana Golf Guide

Louisiana By The Numbers

153 courses | 13737 reviews

Louisiana Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 13737 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
53
3-4 Stars
31
2-3 Stars
8
1-2 Stars
7
N/A
50
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.6

Featured Louisiana Destinations

lafayette.jpeg
Lafayette
Courses: 13
Reviews: 734
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Tamahka Trails
View Tee Times
Tamahka Trails
Marksville, Louisiana
Resort
4.9375
10
Write Review
Carter Plantation
View Tee Times
Carter Plantation
Springfield, Louisiana
Resort
4.6915844137
402
Write Review
TPC Louisiana: #14
View Tee Times
TPC Louisiana
Avondale, Louisiana
Public
4.6568668174
283
Write Review
Beaver Creek GC: #1
View Tee Times
Beaver Creek Golf Course
Zachary, Louisiana
Public/Municipal
4.6394468495
672
Write Review
English Turn GCC: #15
View Tee Times
English Turn Golf & Country Club
New Orleans, Louisiana
Semi-Private
4.5952829436
609
Write Review
Cypress Bend Golf Resort
View Tee Times
Cypress Bend Golf Resort
Many, Louisiana
Resort
4.5848821336
198
Write Review
LaTour GC
View Tee Times
LaTour Golf Club
Mathews, Louisiana
Private
4.5645518578
170
Write Review
Oakwing GC
View Tee Times
Oakwing Golf Club
Alexandria, Louisiana
Public
4.5505815722
218
Write Review
Gray Plantation
Gray Plantation
Lake Charles, Louisiana
Public
4.5111111111
45
Write Review
Copper Mill GC
View Tee Times
Copper Mill Golf Club
Zachary, Louisiana
Semi-Private
4.4477310615
446
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Beaver Creek GC: #1
View Tee Times
Beaver Creek Golf Course
Zachary, Louisiana
Public/Municipal
4.6394468495
672
Write Review
The Pines at North Park
View Tee Times
The Pines at North Park
Denham Springs, Louisiana
Semi-Private
3.7047401927
381
Write Review
LaTour GC
View Tee Times
LaTour Golf Club
Mathews, Louisiana
Private
4.5645518578
170
Write Review
Lakewood GC
View Tee Times
Lakewood Golf Club
New Orleans, Louisiana
Semi-Private
3.690833196
173
Write Review
Oak Harbor GC
View Tee Times
Oak Harbor Golf Club
Slidell, Louisiana
Semi-Private
3.8491400197
452
Write Review
Grand Ridge GC: #1
View Tee Times
Grand Ridge Golf Club
Luling, Louisiana
Semi-Private
4.3850848326
463
Write Review
English Turn GCC: #15
View Tee Times
English Turn Golf & Country Club
New Orleans, Louisiana
Semi-Private
4.5952829436
609
Write Review
Santa Maria GC
View Tee Times
Santa Maria Golf Club
Baton Rouge, Louisiana
Public/Municipal
4.2041450504
474
Write Review
Joseph M. Bartholomew GC
View Tee Times
Joseph M. Bartholomew Golf Course
New Orleans, Louisiana
Municipal
3.6309264447
553
Write Review
Cypress Lakes CC
View Tee Times
Cypress Lakes Country Club
Destrehan, Louisiana
Semi-Private
4.2922969188
399
Write Review

Louisiana Golf Courses By Location

Louisiana Golf Resorts

  • The Bluffs on Thompson Creek
    The Bluffs on Thompson Creek
    St. Francisville, Louisiana
    The Bluffs on Thompson Creek is located 30 minutes by car from Baton Rouge, Louisiana and features a lodge and 18-hole golf course. The semi-private golf course was designed by Arnold Palmer in 1988 and winds through wetlands and a master-planned golf community. The Lodge features one- and two-bedroom suites with full kitchens that are suitable…

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