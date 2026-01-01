Freeport Golf Guide
Freeport Golf Courses
Golf Courses Near Freeport
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North Yarmouth, MainePublic3.959183673549
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Chebeague Island, MaineSemi-Private0.00
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Cumberland Center, MaineSemi-Private4.171052631676
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Falmouth, MainePrivate4.52
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Falmouth, MainePrivate5.01
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Brunswick, MaineSemi-Private3.66666666673
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Falmouth, MainePrivate5.01
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Brunswick, MainePublic/Military4.0631049888102
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Gray, MainePublic4.09
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Topsham, MaineSemi-Private4.107142857128
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