Sebasco Estates Golf Guide
Sebasco Estates Golf Courses
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Sebasco Estates, MaineResort4.83333333334
Golf Courses Near Sebasco Estates
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Brunswick, MainePublic/Military4.0631049888102
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Bath, MaineSemi-Private4.015
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Chebeague Island, MaineSemi-Private0.00
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Brunswick, MaineSemi-Private3.66666666673
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Topsham, MaineSemi-Private4.107142857128
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Boothbay, MaineSemi-Private4.52
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Freeport, MainePublic3.516483516591
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Falmouth, MainePrivate5.01
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North Yarmouth, MainePublic3.959183673549
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Cumberland Center, MaineSemi-Private4.171052631676
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