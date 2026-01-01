York Golf Guide
York Golf Courses
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York, MaineSemi-Private4.911
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York, MainePrivate4.52
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York, MainePublic0.00
Golf Courses Near York
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Cape Neddick, MaineSemi-Private4.0877192982171
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South Berwick, MainePublic3.77777777789
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Rye, New HampshirePrivate5.02
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Dover, New HampshirePrivate0.00
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Portsmouth, New HampshirePublic3.254
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Portsmouth, New HampshirePublic3.254
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Wells, MaineSemi-Private4.046153846265
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Greenland, New HampshireSemi-Private4.02
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Greenland, New HampshireSemi-Private4.6281777939675
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Somersworth, New HampshirePublic4.85714285717
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