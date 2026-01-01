Auburn Golf Guide
Auburn Golf Courses
Golf Courses Near Auburn
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Millbury, MassachusettsPublic1.02
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Worcester, MassachusettsPrivate0.00
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Leicester, MassachusettsSemi-Private2.02
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Worcester, MassachusettsMunicipal4.869791666733
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North Oxford, MassachusettsPublic3.683866529187
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Leicester, MassachusettsPublic3.544217687172
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Sutton, MassachusettsPrivate5.01
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Grafton, MassachusettsPublic4.3123881306284
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Worcester, MassachusettsPrivate0.00
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Sutton, MassachusettsPublic4.113756613829
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