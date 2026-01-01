Dudley Golf Guide
Dudley Golf Courses
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Dudley, MassachusettsSemi-Private4.865740740738
Golf Courses Near Dudley
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Southbridge, MassachusettsPrivate3.71428571433
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Thompson, ConnecticutSemi-Private4.0972222222146
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Woodstock, ConnecticutPublic2.941176470613
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Charlton, MassachusettsSemi-Private4.864864864937
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Thompson, ConnecticutPrivate0.00
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Woodstock, ConnecticutPublic4.92857142865
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Sutton, MassachusettsPublic4.113756613829
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North Oxford, MassachusettsPublic3.683866529187
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Pomfret Center, ConnecticutPublic2.8802521008128
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Fiskdale, MassachusettsPublic5.01
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