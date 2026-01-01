Pomfret Center Golf Guide
Pomfret Center Golf Courses
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Pomfret Center, ConnecticutPublic2.8802521008128
Golf Courses Near Pomfret Center
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Woodstock, ConnecticutPublic4.92857142865
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Woodstock, ConnecticutPublic2.941176470613
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Thompson, ConnecticutPrivate0.00
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Putnam, ConnecticutSemi-Private4.6773187651817
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Thompson, ConnecticutSemi-Private4.0972222222146
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Dudley, MassachusettsSemi-Private4.865740740738
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Southbridge, MassachusettsPrivate3.71428571433
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Foster, Rhode IslandSemi-Private4.0222222222225
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North Windham, ConnecticutPublic3.9131926574261
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Fiskdale, MassachusettsPublic5.01
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