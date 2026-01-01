Hemlock Golf Guide
Golf Courses Near Hemlock
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Saginaw, MichiganPublic5.01
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Saginaw, MichiganSemi-Private4.42857142862
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Saginaw, MichiganPublic1.52
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Freeland, MichiganPublic/Resort4.66666666673
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Saginaw, MichiganSemi-Private1.61111111116
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Saint Charles, MichiganPublic3.528
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Saginaw, MichiganPrivate4.01
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Freeland, MichiganPublic3.01
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Merrill, MichiganPublic3.02
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Freeland, MichiganPublic1.85714285713
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