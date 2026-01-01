Auburn Golf Guide
Golf Courses Near Auburn
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Bay City, MichiganPublic1.03
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Freeland, MichiganPublic1.85714285713
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Freeland, MichiganPublic1.85714285713
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Midland, MichiganPublic3.514
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Freeland, MichiganPublic3.01
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Bay City, MichiganResort4.0066807314188
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Kawkawlin, MichiganPublic0.00
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Bay City, MichiganPublic1.514227642383
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Midland, MichiganPrivate5.01
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Freeland, MichiganPublic/Resort4.66666666673
Auburn Driving Ranges
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