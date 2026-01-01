Bridgeport Golf Guide
Bridgeport Golf Courses
Golf Courses Near Bridgeport
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Frankenmuth, MichiganPublic4.8014285714272
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Saginaw, MichiganPrivate4.01
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Saginaw, MichiganPublic1.20833333335
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Vassar, MichiganPublic4.5235294118196
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Reese, MichiganPublic4.71428571433
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Clio, MichiganPrivate4.45
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Saginaw, MichiganSemi-Private1.61111111116
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Saginaw, MichiganPublic1.52
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Saginaw, MichiganPublic5.01
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Saginaw, MichiganSemi-Private4.42857142862
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