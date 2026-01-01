Kentwood Golf Guide
Golf Courses Near Kentwood
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Grand Rapids, MichiganPublic/Municipal4.601432880892
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Caledonia, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPublic4.117647058817
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Caledonia, MichiganSemi-Private
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Wyoming, MichiganPublic/Municipal3.88888888899
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Caledonia, MichiganPublic2.01
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