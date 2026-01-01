Grand Rapids Golf Guide
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Courses: 89
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Sunset over the blue waters of Lake Michigan can be one of the unexpected thrills for first-time visitors to the west coast of the Wolverine State. Another is the rich golf scene as Grand Rapids and its environs boast a vast collection of upscale courses and low-priced gems. Couple that with the city's eclectic mix of reasonably priced restaurants and night spots, and Grand Rapids offers tremendous value as an under-the-radar golf destination.
Grand Rapids Golf Courses
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Grand Rapids, MichiganPublic2.7520
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPublic
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Grand Rapids, MichiganPublic/Municipal4.601432880892
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPublic2.7555555556135
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Grand Rapids, MichiganPublic4.06
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPublic4.117647058817
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Grand Rapids, MichiganPrivate4.209523809516
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Grand Rapids, MichiganPrivate
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Grand Rapids, MichiganPublic2.7520
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Grand Rapids, MichiganPrivate
Golf Courses Near Grand Rapids
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Ada, MichiganPrivate5.03
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Wyoming, MichiganPublic/Municipal3.88888888899
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Belmont, MichiganPrivate5.01
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Ada, MichiganPrivate5.03
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Belmont, MichiganPublic4.02
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Comstock Park, MichiganPublic
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Comstock Park, MichiganPublic
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Wyoming, MichiganPublic4.0209059233139
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Comstock Park, MichiganPublic
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Comstock Park, MichiganPublic3.83333333336
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