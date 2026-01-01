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Grand Rapids Golf Guide

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Grand Rapids
Courses: 89
Reviews: 4289
Sunset over the blue waters of Lake Michigan can be one of the unexpected thrills for first-time visitors to the west coast of the Wolverine State. Another is the rich golf scene as Grand Rapids and its environs boast a vast collection of upscale courses and low-priced gems. Couple that with the city's eclectic mix of reasonably priced restaurants and night spots, and Grand Rapids offers tremendous value as an under-the-radar golf destination.
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