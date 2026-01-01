Olivet Golf Guide
Golf Courses Near Olivet
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Charlotte, MichiganPublic0.00
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Charlotte, MichiganSemi-Private4.512
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Albion, MichiganPrivate0.00
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Marshall, MichiganSemi-Private4.4780221146341
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Albion, MichiganSemi-Private3.33333333333
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Battle Creek, MichiganPublic4.047619047621
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Marshall, MichiganPublic4.446274449101
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Eaton Rapids, MichiganPublic3.272727272711
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Battle Creek, MichiganPublic4.254
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Mason, MichiganPublic2.11111111119
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