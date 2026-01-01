Sunfield Golf Guide
Sunfield Golf Courses
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Sunfield, MichiganPublic
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Sunfield, MichiganPublic
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Sunfield, MichiganPublic
Golf Courses Near Sunfield
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Portland, MichiganPublic4.6053830228245
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Grand Ledge, MichiganPublic3.651162790743
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Grand Ledge, MichiganSemi-Private5.01
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Portland, MichiganPublic3.115384615426
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Charlotte, MichiganSemi-Private4.512
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Saranac, MichiganPublic3.666666666715
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Charlotte, MichiganPublic0.00
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Ionia, MichiganPublic4.03
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Ionia, MichiganPublic4.254
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Lansing, MichiganSemi-Private2.86274509880
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